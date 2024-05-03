В Уфе стартовал VII Гражданский форум Башкортостана

В Конгресс-холле «Торатау» начал свою работу Гражданский форум Республики Башкортостан. В этом году мероприятие проводится в седьмой раз и традиционно станет площадкой для диалога между некоммерческими организациями, властью и обществом.
Основной темой форума станет консолидация гражданского общества в условиях специальной военной операции. Образовательная программа представлена 12 площадками с участием федеральных и региональных спикеров.
Помимо работы площадок, в течение дня участники смогут посетить фотовыставку «Большая семья – больше чем семья», интерактивную выставку лучших практик НКО и гражданских инициатив, демонстрацию виртуального музея «Герои Z».