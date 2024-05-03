Предприятие «Ультрадекор» приняло участие в акции «Зелёная Башкирия»

Экологическая кампания деревообрабатывающего предприятия «Ультрадекор» развернулась в одном из живописных уголков республики, чтобы традиционно принять участие в акции «Зелёная Башкирия».

Необычный урок биологии был проведён для учащихся Новобердяшевской школы в Караидельском районе. Ребята узнали, что может влиять на здоровье наших лесов: вредители, болезни, пожары, изменения климата и многое другое. Такой подход к обучению биологии не только помогает ученикам углубить знания о лесных экосистемах, но и воспитывает у них чувство ответственности за окружающий мир. Этот урок стал настоящим открытием для детей и помог им лучше понять важность сохранения лесов для будущих поколений.

Через несколько лет я буду здесь гулять и восхищаться, потому что красиво тут будет, деревьев много, это круто.

Эвелина Шарафутдинова

Посадить аллею из лип вокруг деревни давно мечтали жители Новобердяшево. К экологической кампании присоединились и давние друзья сельчан.

Фото №1 - Предприятие «Ультрадекор» приняло участие в акции «Зелёная Башкирия»

Проводим ежегодную для нас традиционную экологическую акцию по посадке деревьев. Мы не должны забывать, что лесовосстановление – это важнейший элемент экосистемы. Это новая информация для детей, кто ни разу это не видел, новый росток – новая жизнь.

Дамир Загидуллин, руководитель отдела лесообеспечения компании «Ультрадекор»

Мы сотрудничаем давно. Уже с 2016 года ежегодно помогает. Детскому садику в деревне сделали ремонт, забор поставили, сделали потом игровую площадку, сделали ремонт в ФАПе, зубном кабинете.

Наиль Гиндуллин, начальник отдела развития предпринимательства администрации Караидельского района

Общее дело объединило детей и взрослых и подарило новые впечатления. А ребята навсегда запомнят уроки доброты и будут бережно относиться к природе.

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