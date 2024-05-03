Предприятие «Ультрадекор» приняло участие в акции «Зелёная Башкирия»

Необычный урок биологии был проведён для учащихся Новобердяшевской школы в Караидельском районе. Ребята узнали, что может влиять на здоровье наших лесов: вредители, болезни, пожары, изменения климата и многое другое. Такой подход к обучению биологии не только помогает ученикам углубить знания о лесных экосистемах, но и воспитывает у них чувство ответственности за окружающий мир. Этот урок стал настоящим открытием для детей и помог им лучше понять важность сохранения лесов для будущих поколений.