Предприятие «Ультрадекор» приняло участие в акции «Зелёная Башкирия»

Экологическая кампания деревообрабатывающего предприятия «Ультрадекор» развернулась в одном из живописных уголков республики, чтобы традиционно принять участие в акции «Зелёная Башкирия».
Необычный урок биологии был проведён для учащихся Новобердяшевской школы в Караидельском районе. Ребята узнали, что может влиять на здоровье наших лесов: вредители, болезни, пожары, изменения климата и многое другое. Такой подход к обучению биологии не только помогает ученикам углубить знания о лесных экосистемах, но и воспитывает у них чувство ответственности за окружающий мир. Этот урок стал настоящим открытием для детей и помог им лучше понять важность сохранения лесов для будущих поколений.
Посадить аллею из лип вокруг деревни давно мечтали жители Новобердяшево. К экологической кампании присоединились и давние друзья сельчан.
Общее дело объединило детей и взрослых и подарило новые впечатления. А ребята навсегда запомнят уроки доброты и будут бережно относиться к природе.