В Башкирии заметили одинокого медвежонка

В национальном парке «Башкирия» туристы заметили одинокого медвежонка. Малыш бродит в поисках мамы по берегам реки Нугуш с 29 апреля.
По данным специалистов, медвежонку около трёх месяцев. Возможно, он потерял маму во время половодья. У него есть все шансы выжить одному. Также не исключено, что медвежонок ещё найдёт маму – он издавал необычные звуки, которые могут быть сигналами для других медведей.
Фотограф Рамиль Хамитов устроил малышу фотосессию с противоположного берега и призвал туристов ни в коем случае не кормить медвежонка.