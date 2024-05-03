В Башкирии заметили одинокого медвежонка

В национальном парке «Башкирия» туристы заметили одинокого медвежонка. Малыш бродит в поисках мамы по берегам реки Нугуш с 29 апреля.

Фото №1 - В Башкирии заметили одинокого медвежонка

По данным специалистов, медвежонку около трёх месяцев. Возможно, он потерял маму во время половодья. У него есть все шансы выжить одному. Также не исключено, что медвежонок ещё найдёт маму – он издавал необычные звуки, которые могут быть сигналами для других медведей.

Фотограф Рамиль Хамитов устроил малышу фотосессию с противоположного берега и призвал туристов ни в коем случае не кормить медвежонка.

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