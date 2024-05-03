В Башкирии заметили одинокого медвежонка

По данным специалистов, медвежонку около трёх месяцев. Возможно, он потерял маму во время половодья. У него есть все шансы выжить одному. Также не исключено, что медвежонок ещё найдёт маму – он издавал необычные звуки, которые могут быть сигналами для других медведей.