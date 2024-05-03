Радий Хабиров принял участие в VII Гражданском форуме

Ближе к людям. В Уфе прошёл VII Гражданский форум, в котором приняли участие более тысячи представителей некоммерческих организаций из Башкортостана, а также эксперты из других регионов России. Гостей поприветствовал глава республики Радий Хабиров, который отметил эффективную работу НКО в решении социальных вопросов в регионе.

Если театр начинается с вешалки, то Гражданский форум уже по традиции — с выставки лучших практик некоммерческих организаций. Башкортостан — в числе лидеров среди регионов страны по количеству НКО. Их у нас более шести тысяч, и они оказывают услуги населению. Пропаганда здорового образа жизни, развитие спорта, сохранение культуры и традиций народов республики — всех направлений не перечислить. Однако об одном из них на мероприятии говорили отдельно.

Свой вклад в будущую маскировочную сеть внес и глава Башкортостана. Радий Хабиров после короткого мастер-класса вплёл несколько лент. Получилось с первого раза. А после осмотра выставки руководитель региона выступил на пленарной части. В своём выступлении он поблагодарил всех сотрудников некоммерческих организаций, волонтёров и неравнодушных людей за их заботу о ближних и за вклад в развитие и укрепление родной республики. Многие проекты реализуются за счёт грантов главы Башкортостана.

За пять лет мы через Фонд грантов главы республики поддержали проекты институтов гражданского общества почти на 1 млрд рублей. Это большая сумма, и я горжусь этой цифрой. Кроме того, почти 400 млн рублей мы привлекли через Фонд президентских грантов. Важно, что эти деньги идут именно туда, куда нужно. И эту работу мы будем продолжать. Все вы — очень скромные люди. И когда выигрываете грант, то начинаете расти и создаёте вокруг себя атмосферу теплоты и радушия. Будем и дальше вам помогать. Мы вами гордимся! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В том, что деньги идут туда, куда нужно, Радий Хабиров убедился лично. Обладатель одного из грантов главы Башкортостана — Табынская коррекционная школа-интернат Гафурийского района. Вот такую красоту создают её воспитанники под руководством наставников.

Именно у этого стенда на выставке больше всего времени провёл глава Башкортостана. Его внимание привлекли работы воспитанника коррекционной школы-интерната Айдара Саликаева. 11-классник благодаря новым инструментам делает деревянные вазы ручной работы. Его умения так впечатлили Радия Хабирова, что он прямо во время пленарной части Гражданского форума подарил молодому мастеру именные часы.

Сам Форум стал площадкой для конструктивного диалога между некоммерческими организациями, властью и обществом. На 12 тематических секциях выступили федеральные и региональные спикеры, а представители НКО могли обменяться опытом. Традиционно это и является основной задачей мероприятия.

Один из таких проектов за счет средств гранта реализует благотворительный фонд «Твёрдая почва». Среди его волонтёров — люди с ОВЗ, которые благодаря единомышленникам смогли пройти трудовую адаптацию и найти себе работу. Теперь у них самих есть возможность помогать другим.

В ходе пленарной части Радий Хабиров также отметил, что по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов 2024 года 46 проектов НКО Башкортостана получили поддержку на общую сумму почти 66 миллионов рублей. А по активности участия республика стала вторым регионом страны и первым субъектом в Поволжье.