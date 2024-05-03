В Уфу впервые зашёл четырехпалубный теплоход «Виссарион Белинский»

Впервые в Уфу зашел четырехпалубный теплоход «Виссарион Белинский». Он выполняет рейс из Нижнего Новгорода и в этом сезоне является самым большим судном, которое пройдет по рекам Башкортостана. Таким образом, это уже четвертый круизный теплоход, который причалил к столичной набережной с начала мая.

Вот что значит с корабля на бал. Едва туристы сошли с теплохода, как тут же пускаются в пляс. Знакомство с башкирской культурой для гостей организовали прямо на причале.

Впрочем, и те, кто уже был в Башкортостане, всё равно открыли для себя много нового. Всё-таки с палубы теплохода и республика выглядит совсем иначе.

Теплоход «Виссарион Белинский» — самый крупный четырехпалубник, посещающий уфимскую гавань в этом сезоне. Судно причалило к прибывшему накануне «Александру Пушкину» и стало четвертым с начала нынешней навигации. В столицу также зашли трехпалубники «Николай Некрасов» и «Александр Бенуа». Столь большой наплыв круизного транспорта на Белой можно увидеть только раз в год.

Как говорят члены экипажа водных судов, путь к Уфе непростой. Для сравнения, если у Волги ширина судового хода — 150 метров, на Белой — в 2,5 раза меньше. Река извилистая и с крутыми поворотами, чтобы теплоходы преодолели этот участок без происшествий, в навигации помогают местные капитаны, знающие все нюансы.

У каждого лайнера свой график. Теплоходы заходят в Уфу на несколько часов или даже 2 дня, после чего следуют дальше по маршруту. В течение недели к набережной причалят суда «Михаил Кутузов», «Александр Свешников» и теплоход «Русь Великая».