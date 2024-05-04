В Башкирии православные готовятся к Пасхе

Великую субботу, к слову, называют днём тишины и покоя. «Тишина» не означает безделье. Кроме участия в богослужениях, православные готовятся к Великому Воскресению — убирают по дому, заканчивают готовить праздничный стол. Несмотря на погоду — шел снег, аномальное явление, ожидается он и в последующие дни, прихожане в теплых куртках подтягиваются в Кафедральный собор Пресвятой Богородицы.

Праздничный день предваряла Страстная неделя — самая строгая в период Великого поста. Долгий отказ от еды — как покаяние за грехи — в Пасху вознаграждается щедрым угощением. Но принять ее полагается только после освящения. Это можно сделать прямо сейчас на территории собора. Верующие пришли семьями, чтобы помолиться и вместе встретить воскресение Христа.