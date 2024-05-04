В Уфе появилась Аллея ветеранов профессионального образования республики. Она разместилась перед зданием многопрофильного колледжа. Деревья высадили руководители учебных заведений. Это не просто новая зелёная зона. Аллея призвана стать еще одной площадкой для проведения мероприятий по развитию профессионального образования.

В рамках акции «Зеленая Башкирия» на аллее высадили 33 липы. Каждое дерево имеет свой QR-код. Он содержит не только имя человека, посадившего растение, но и информацию об учебном заведении, которое он представляет.