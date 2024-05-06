По поручению Радия Хабирова все пункты весового контроля начнут работать 19 мая
Сегодня во время оперативного совещания
правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился закрыть все нерешенные
вопросы с весогабаритными пунктами контроля.
По словам руководителя Минтранса
республики Александра Клебанова, семь пунктов весового контроля начнут работать
уже 19 мая. К этой дате общее количество таких пунктов составит 9. В настоящее
время два пункта находятся на ремонте. В начале июня они будут запущены в
работу с новыми датчиками.
Радий Хабиров поручил навести порядок в
данной сфере.
Я не отстану, наведите порядок. У нас количество пунктов весового контроля увеличивается. Денег от штрафов становится меньше, то есть они не работают. Весовой контроль — это юг республики, там жалоб очень много. 19 мая доложите, что все семь пунктов работают. После 19-го числа никаких переносов. Контрольное управление докладывает, что у нас 13 пунктов, которые должны работать, но из-за целого ряда причин по факту на 3 мая 11 пунктов весового контроля не работают. Пункты весового контроля должны работать. Мы уже потеряли порядка 50 млн рублей, которые должны были прийти в дорожный фонд. Мы количество станций увеличиваем, а количество денег уменьшается. Как это так? Прошу навести порядок.