В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» появилась яблоневая аллея

В Татышлинском районе в селе Савкияз по проекту «Атайсал» появилась яблоневая аллея. Местный предприниматель решил присоединиться к программе и закупил 99 саженцев. Яблоневый сад как память героям Великой Отечественной, труженикам тыла и предкам, которым в свое время пришлось срубить деревья, потому что на них был большой налог. Теперь активисты восстанавливают историческую несправедливость.

Семья Карамовых впервые участвует в посадке деревьев, давно живут в Уфе, но родителей и малую родину не забывают. Присоединиться к проекту «Атайсал» решили сразу, приехали специально к мероприятию.

Беречь природу и историю, добавляет один из долгожителей села Заляф Минязев. Аллею решили посадить около местной мечети, которой больше ста лет. Сельчане сумели защитить молельный дом даже в советские времена.

Высадили 99 яблонь в рамках проекта «Атайсал» в память участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Местный предприниматель Рустам Тимергалиев вышел с инициативой посадки деревьев. Причем именно яблонь. Поведал историю, как в детстве в царское время в семье его отца посадили четыре яблони, но из-за высоких налогов пришлось срубить три дерева и отдать. В память об отце закупил саженцы для деревни. Односельчане поддержали местного бизнесмена. От мала до велика.

Это объединяет людей, когда все вместе выходят на общее дело. И, конечно же, нам помогает проект «Атайсал», присоединяются к этому наши предприниматели. Фанур Шайхисламов, глава администрации Татышлинского района

Важность объединения активных людей своими силами и средствами и предпринимателей в общее дело для процветания. Также жители села покрасили мечеть и дом культуры, очистили территорию в преддверии Дня Победы, почтили память участников Великой Отечественной войны и возложили цветы к обелиску.