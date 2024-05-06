В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» появилась яблоневая аллея

В Татышлинском районе в селе Савкияз по проекту «Атайсал» появилась яблоневая аллея. Местный предприниматель решил присоединиться к программе и закупил 99 саженцев. Яблоневый сад как память героям Великой Отечественной, труженикам тыла и предкам, которым в свое время пришлось срубить деревья, потому что на них был большой налог. Теперь активисты восстанавливают историческую несправедливость.
Семья Карамовых впервые участвует в посадке деревьев, давно живут в Уфе, но родителей и малую родину не забывают. Присоединиться к проекту «Атайсал» решили сразу, приехали специально к мероприятию.
Беречь природу и историю, добавляет один из долгожителей села Заляф Минязев. Аллею решили посадить около местной мечети, которой больше ста лет. Сельчане сумели защитить молельный дом даже в советские времена.
Высадили 99 яблонь в рамках проекта «Атайсал» в память участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Местный предприниматель Рустам Тимергалиев вышел с инициативой посадки деревьев. Причем именно яблонь. Поведал историю, как в детстве в царское время в семье его отца посадили четыре яблони, но из-за высоких налогов пришлось срубить три дерева и отдать. В память об отце закупил саженцы для деревни. Односельчане поддержали местного бизнесмена. От мала до велика.
Важность объединения активных людей своими силами и средствами и предпринимателей в общее дело для процветания. Также жители села покрасили мечеть и дом культуры, очистили территорию в преддверии Дня Победы, почтили память участников Великой Отечественной войны и возложили цветы к обелиску.
До этого в районе высадили аллеи учителей, спортсменов и даже татышлинских лип. Теперь появилась еще одна под названием «Мирас».