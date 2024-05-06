Радий Хабиров поручил навести порядок с пунктами весогабаритного контроля

Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании Правительства поручил навести порядок с пунктами весогабаритного контроля. По их количеству Башкортостан входит в тройку регионов-лидеров страны. Однако сейчас работают не все, а значит большегрузы проезжают посты незамеченными.

По докладу контрольного управления, главы из 13 пунктов весового контроля в республике работают только 2. Еще 7 пока действуют в тестовом режиме. Таким образом, дорожный фонд региона не пополняется, а большегрузы продолжают безнаказанно разбивать дороги. При этом некоторые водители идут на хитрость и замазывают госномера. К 19 мая Радий Хабиров поставил задачу ввести в работу все посты контроля.

Мы порядком 50 млн денег потеряли, которые должны были прийти в дорожный фонд. Мы количество станций увеличиваем, а количество денег уменьшается, как это так? Пункты весового контроля должны работать, сейчас самое время. Давайте, чтоб они заработали, 20 станций. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К слову, восстановление разбитой дороги в селе Мурсалимкино Салаватского района сейчас ведется. Вопрос на контроле. Ремонтные работы начались и на республиканских придомовых территориях. В этом году благодаря полюбившейся жителям программе «Башкирские дворики» благоустроят 143 двора. В бюджете на эти работы заложено более миллиарда рублей. Не оставят без внимания и МКД — на комплексный ремонт домов также предусмотрены средства. Новый облик получат 119 подъездов.

Мы в этом году направили хорошие деньги на ремонт крыш. Уже начинайте активно работать с Минфином по следующему году. Наведём порядок в этом вопросе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Будут благоустраивать и общественные пространства. Радий Хабиров поднял тему обновления в столичных зонах отдыха. Сейчас ремонт ведется в парке Нефтехимиков и имени Лесоводов, возле фонтана «Мальчик с кураем». Руководитель региона поручил начать работы в этом году и в парке имени Ленина (бывшем Матросова), рядом с Белым домом. Одно из центральных мест отдыха горожан преобразится.

С людьми всё надо обсудить, это центральный парк всё же. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Парк — территория не только для отдыха, но и для занятий спортом. Физической культурой в республике систематически занимаются более 2 миллионов человек. Соцподдержке тренеров и спортсменов уделяется большое внимание. Инфраструктурный фонд пополняется крупными объектами — ФОКи, бассейны и ледовые арены. Глава республики поставил задачи завершить начатые проекты и приступать к новым в других районах.

У нас долг перед жителями северо-востока республики – в Месягутово есть готовый проект ледового дворца, нужно изыскать средства на его строительство. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан