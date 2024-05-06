Радий Хабиров поручил навести порядок с пунктами весогабаритного контроля

Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании Правительства поручил навести порядок с пунктами весогабаритного контроля. По их количеству Башкортостан входит в тройку регионов-лидеров страны. Однако сейчас работают не все, а значит большегрузы проезжают посты незамеченными.
По докладу контрольного управления, главы из 13 пунктов весового контроля в республике работают только 2. Еще 7 пока действуют в тестовом режиме. Таким образом, дорожный фонд региона не пополняется, а большегрузы продолжают безнаказанно разбивать дороги. При этом некоторые водители идут на хитрость и замазывают госномера. К 19 мая Радий Хабиров поставил задачу ввести в работу все посты контроля.
К слову, восстановление разбитой дороги в селе Мурсалимкино Салаватского района сейчас ведется. Вопрос на контроле. Ремонтные работы начались и на республиканских придомовых территориях. В этом году благодаря полюбившейся жителям программе «Башкирские дворики» благоустроят 143 двора. В бюджете на эти работы заложено более миллиарда рублей. Не оставят без внимания и МКД — на комплексный ремонт домов также предусмотрены средства. Новый облик получат 119 подъездов.
Будут благоустраивать и общественные пространства. Радий Хабиров поднял тему обновления в столичных зонах отдыха. Сейчас ремонт ведется в парке Нефтехимиков и имени Лесоводов, возле фонтана «Мальчик с кураем». Руководитель региона поручил начать работы в этом году и в парке имени Ленина (бывшем Матросова), рядом с Белым домом. Одно из центральных мест отдыха горожан преобразится.
Парк — территория не только для отдыха, но и для занятий спортом. Физической культурой в республике систематически занимаются более 2 миллионов человек. Соцподдержке тренеров и спортсменов уделяется большое внимание. Инфраструктурный фонд пополняется крупными объектами — ФОКи, бассейны и ледовые арены. Глава республики поставил задачи завершить начатые проекты и приступать к новым в других районах.
Обсудили на оперативном совещании также и проведение одного из главных праздников в стране — Дня Победы. Традиционно 9 Мая начнётся с возложения цветов на Советской площади и в парке Победы, где, к слову, откроют памятник герою Великой Отечественной войны Гази Загитову. По центральным улицам пройдёт парад Победы, боевой техники и пеших колонн. В этом году было решено отказаться от салюта, как и от шествия «Бессмертного полка». Однако почтить имя своего героя можно и другим способом, распечатав фотографию на футболке или наклеив фотографию на стекло автомобиля.