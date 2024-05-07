Исполнять обязанности министра транспорта Башкирии будет Любовь Минакова

Соответствующий документ размещен на сайте руководителя региона. Сообщается, что ранее Любовь Минакова была заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала, что сегодня, 7 мая, был задержан министр транспорта республики Александр Клебанов. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Указ о его освобождении от занимаемой должности подписан руководителем региона.