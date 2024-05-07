Съёмочная группа БСТ показала, как работают танкисты мотострелкового полка «Башкортостан»

Скрытая угроза. Танкисты мотострелкового полка «Башкортостан» продолжают наносить огневое поражение бронетехнике и личному составу противника в зоне СВО. Экипажи работают в паре с операторами БПЛА, которые выявляют цели и корректируют огонь.

Экипажи выезжают на огневые позиции. Чтобы маневрировать в лесном массиве, от механика-водителя требуется ювелирная точность. Но наши танкисты с успехом справляются с поставленными задачами. Боец с позывным «Ромашка» по профессии тракторист, в армии не служил. Навыки управления сельхозтехникой пригождаются ежедневно. Военными не рождаются, ими становятся, говорит мехвод.

Бывает, и впритык бортам проезжаешь деревья. Если расширить дорогу... Это надо, чтобы менее заметна техника была в лесном массиве. Чтобы доехать до точки и обратно вернуться. Если мы всё расширим, нас будет с космоса видно. позывной «Ромашка», механик-водитель танка Т-90 «Прорыв»

Бой в лесу имеет свои особенности. Бить прямой наводкой здесь не получится. Экипаж отрабатывает по полученным координатам. Огневые позиции выбирают тщательно. Чтобы несколько минут обстреливать цели противника, иногда приходится целый день готовить огневые точки, говорят бойцы.

За действиями бронетехники следит группа операторов БПЛА. Каким бы оснащенным ни был танк Т-90 «Прорыв», в современном бою без сопровождающих дронов никак. Они координируют работу подразделения на всём рубеже, позволяя броне с расстояния в несколько километров уничтожать укрепрайоны и технику противника.

Каждое обновление данных тут же обрабатывается, и ставятся новые задачи. Командир танкового батальона имени Сергея Зорина с позывным «Искандер» уже сам лично на месте управляет боем.

Периодически проводим обстрелы противника по решению командира полка. Отстреляли. Противник начал нас нащупывать. Мы сразу определяем, как только начинают нас искать, значит, мы очень удачно отстреляли. позывной «Искандер», командир танкового батальона имени С. Зорина мотострелкового полка «Башкортостан»