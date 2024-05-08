Уфа присоединилась к акции Московского Пасхального фестиваля

Это одно из крупнейших музыкальных событий страны. Впервые мероприятие прошло в столице России в 2002 году по инициативе Валерия Гергиева и Правительства Москвы, а уже в 2003 фестиваль стал всероссийским. В географию нынешнего музыкального турне Уфа вошла впервые после 2011 года, это своего рода подарок в год 450-летия столицы Башкортостана.

В Уфе выдающегося маэстро встречает Глава Башкортостана. Это не дань этикету или мероприятие из протокола, а встреча добрых друзей.

В нынешнем фестивале Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров 24 города России, а это дорога в более чем 15 тысяч километров. Передвигаются на поезде, инструменты занимают отдельный вагон.

Непривычное время для концерта — 13 часов — не смутило уфимских зрителей. Да и поклонников музыкантов из других городов тоже. В столицу Башкортостана специально прилетели гости из Санкт-Петербурга.

Когда еще в Башкирском театре звучала скрипка Антонио Страдивари 1732 года, на которой в свое время играл молодой Яша Хейфец. А сейчас она в руках концертмейстера оркестра — на скрипке играет Лоренц Настурика-Гершовичи.

Двойной праздник — выступление на родной сцене знаменитого уфимца, который исполнил роль жестокого короля. В столице Башкортостана зрителям представили оперу «Аттила».

И важно, чтобы эта волна захватила молодые таланты республики. Такие мероприятия созданы не только услаждать зрителя, но и привлекать в мир искусства.

Пасхальный фестиваль в Уфе призван ещё и усилить творческое взаимодействие: Башкортостан регулярно представляет столичному зрителю свои постановки, например, «Садко», «Аттила», «Новая жизнь».