Уфа готовится к праздничному шествию в День Победы

Ровно в полдень по традиции на площади перед Горсоветом состоится торжественное прохождение военнослужащих. В мероприятии примут участие 22 парадных расчета из 1,5 тыс. человек – это сотрудники правоохранительных органов, исполнительной власти, военнослужащие, курсанты.

Кроме того, учащиеся шаймуратовских и кадетских классов вдоль трибун пронесут копию Знамени Победы, а также флаги России и Башкортостана. Прямо сейчас на площади находится наш коллега Азат Садреев, который в прямом эфире рассказал о подготовке к шествию.