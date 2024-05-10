Сразу несколько пар из Башкирии вступят брак на свадебном фестивале в Москве

Наиль и Альфира из Сибая, Айгиз и Райхана из Баймака, Эмиль и Аиша из Ишимбая и Аяз и Юлия из Абзелиловского района оформят свои отношения на первом Всероссийском свадебном фестивале.

Его проведение запланировано в период с 12 по 19 мая в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Общее количество пар, которые примут участие в церемонии регистрации превышает 150. Они приедут со всех регионов страны. Их брак зарегистрируют сотрудники Управления ЗАГС Москвы.