Сразу несколько пар из Башкирии вступят брак на свадебном фестивале в Москве

Наиль и Альфира из Сибая, Айгиз и Райхана из Баймака, Эмиль и Аиша из Ишимбая и Аяз и Юлия из Абзелиловского района оформят свои отношения на первом Всероссийском свадебном фестивале.
Его проведение запланировано в период с 12 по 19 мая в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия».
Общее количество пар, которые примут участие в церемонии регистрации превышает 150. Они приедут со всех регионов страны. Их брак зарегистрируют сотрудники Управления ЗАГС Москвы.
Сообщается, что молодожены будут участвовать в торжественном шествии в национальных костюмах, затем они станцуют первый свадебный танец. Также запланирован общий семейный хоровод и большой праздничный концерт с участием звезд российской эстрады.