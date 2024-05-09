В Уфе 100-летнему ветерану вручили орден генерала Шаймуратова

Ветерану Великой Отечественной войны Асхату Мингазетдинову, который в этом году отметит свой 100-летний юбилей, вручили орден генерала Шаймуратова. Награждение прошло в торжественной обстановке перед зданием одного из корпусов Башкирского медуниверситета.
Именно с медициной фронтовик Асхат Аскарович связал большую часть своей жизни. Он кандидат медицинских наук, доцент, отличник здравоохранения СССР, врач высшей категории. А надеть белый халат и помогать людям его заставила как раз война, точнее, обещание, данное на полях сражений.
На фронт Асхат Мингазетдинов попал 17-летним юношей в 1942 году. Со своей дивизией советский разведчик дошёл от Москвы до западных границ страны. Четырежды был ранен. Асхат Аскарович удостоен большого количества наград, среди них – две медали «За отвагу», медаль «За освобождение Белоруссии», орден «Красной звезды» и «Великой Отечественной войны» I и II степеней.