Радий Хабиров ознакомился с ходом работ по подготовке к 450-летию Уфы

Радий Хабиров с главой столичной администрации Ратмиром Мавлиевым ознакомился с ходом работ по подготовке Уфы к празднованию 450-летнего юбилея. Он осмотрел гостевые улицы башкирской столицы. В частности, улицу Ленина, где меняется тротуар, появляются арт-объекты. К примеру, временные бинокли, посмотрев в которые, можно увидеть, как выглядели улицы Уфы почти 100 лет назад.