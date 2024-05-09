Радий Хабиров ознакомился с ходом работ по подготовке к 450-летию Уфы

Радий Хабиров с главой столичной администрации Ратмиром Мавлиевым ознакомился с ходом работ по подготовке Уфы к празднованию 450-летнего юбилея. Он осмотрел гостевые улицы башкирской столицы. В частности, улицу Ленина, где меняется тротуар, появляются арт-объекты. К примеру, временные бинокли, посмотрев в которые, можно увидеть, как выглядели улицы Уфы почти 100 лет назад.
Глава республики посетил и сад им. Аксакова, где сегодня проходили праздничные мероприятия в честь 9 Мая. Под бурные овации горожан Радий Хабиров с супругой Каринэ исполнили вальс на концертной площадке. Напомним, исторический парк в центре Уфы открыли в октябре прошлого года после масштабной реконструкции.