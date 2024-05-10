Жительница Башкирии открыла в декрете свой бизнес

В Уфимском районе мама в декрете открыла свой бизнес благодаря соцконтракту. Марина Александрова получила материальную поддержку для создания кафе-кондитерской. Соцконтракт — это механизм поддержки малоимущих, с помощью которого возможно получить выплату на обучение, развитие личного подсобного хозяйства или открытие бизнеса. Обратиться за консультацией можно в филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения и в центры занятости.

Также сладко она говорила и на защите своего бизнес-плана. В самом начале увлечения кондитерским делом Марина Александрова и не думала, что через 8 лет девичья фамилия будет висеть над входом в её же кондитерскую. А началось всё с изготовления тортов на заказ.

Марине одобрили максимальную сумму поддержки — 350 тысяч рублей. Закупила оборудование, мебель. Помещение нашла недалеко от дома. Набрала сотрудников, и вот уже почти две недели, как кондитерская начала завоёвывать сердца и желудки клиентов.

Так готовится знакомое многим пирожное «Картошка». На витрине — торты, печенье, японский десерт — моти. Ассортимент растёт. Бизнес-наставников у Марины не было. Советовалась разве что с супругом и мамой. Этой поддержки оказалось достаточно. К презентации бизнес-плана Марина, человек с двумя высшими образованиями, подошла как к защите диплома.

До декрета Марина работала в банке. Документы, цифры… Сейчас это тоже присутствует, но на первый план уже вышло другое.