В Башкирии волонтеры сплели самую большую маскировочную сеть в форме буквы Z

В Башкирии изготовили самую большую маскировочную сеть, которую сплели в Агидели. Об этом сообщил глава городской администрации Денис Ирназаров.

Длина этого уникального изделия составляет целых 79 метров. Ее сплели в честь 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Общая площадь маскировочной сети достигает 237 квадратных метров.

Отмечается, что сеть была развернута в форме буквы Z в честь Дня Победы, добавляя еще больше символизма и значимости этому изделию. Для создания сети для бойцов СВО объединили свои усилия агидельские и краснокамские волонтёры.