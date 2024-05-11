Радий Хабиров в соцсетях рассказал о ветеране ВОВ Райфе Насыровой

Глава Башкортостана Радий Хабиров на своей странице в соцсетях рассказал о ветеране Великой Отечественной войны Райфе Габдрауфовне Насыровой. Участнице обороны Сталинграда и кавалере ордена Отечественной войны. Она работала учительницей, но решила встать на защиту Родины. В мае 1942 года начала службу в составе 1080-го зенитного артиллерийского полка на защите города на Волге.

С биноклем в руках стояла в разведке, восстанавливала после каждой бомбежки радиостанцию. Приходилось и оружие брать в руки. Получила ранение. Победу встретила в Одессе. Сейчас Райфе Насыровой 102 года, она живет в Иглинском районе. В честь Дня Победы для неё устроили персональный парад у дома с концертом, поздравлениями и подарками. Ветеран до сих пор помнит День Победы.