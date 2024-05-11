Боец из Башкирии чудом выжил после ранения в зоне СВО

Помимо федеральных, в Башкортостане предусмотрен региональный пакет мер. Более 6 млрд рублей направят в этом году из бюджета республики на поддержку участников СВО. Среди тех, кто воспользовался льготами от государства, и житель Буздякского района Рузиль Рустямов. Военнослужащему понадобилась помощь после того, как в одном из боёв он получил ранение.

В зону специальной военной операции мобилизованный Рузиль Рустямов попал в конце 2022 года. Сначала житель села Амирово Буздякского района прошёл боевое слаживание, сразу после этого отправился на передовую. За ленточкой военнослужащий из Башкортостана пробыл недолго. Уже через неделю боец получил серьезное ранение. Разорвавшийся в нескольких метрах миномётный снаряд повредил Рузилю бедро, поясничную часть, спину и внутренние органы.

Во время обследования врачи обнаружили 17 осколков, 4 из которых до сих пор остаются в печени и легких Рузиля. После проведенных операций раненого бойца на самолёте отправили в Екатеринбург, где военнослужащий на протяжении полугода проходил реабилитацию. Комиссия признала его негодным для дальнейшей службы. Рузилю Рустамову оформили инвалидность.

Республика без поддержки не оставила, говорит Рузиль Рустямов. По приезде домой участник СВО прошёл медицинское обследование и лечение в Республиканской клинической больнице. Не так давно отец двоих детей прошёл реабилитацию в санатории «Янган-Тау». Поддерживает Рустямовых не только государство, но и односельчане, говорит супруга Рузиля. Когда муж был в госпитале, помощь оказывало и районное ДРСУ, где работал до этого боец.