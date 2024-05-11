В Башкирии труженица тыла отметила 107-летие

Труженица тыла из Уфимского района Шагида Кабирова отметила 107-летие. Жительница села Нурлино до сих пор активна и бодра. У бабушки уже 19 внуков, 29 правнуков и 27 праправнуков. Пока супруг сражался с фашистами на войне, победу Шагида Нуриздановна приближала в тылу.
Шагиде Кабировой не было и года, когда она осталась сиротой. Обоих родителей не стало. Братьев и сестёр распределили в детские дома, а маленькую Шагиду на воспитание забрала тётя. С малых лет девочке приходилось много работать.
Несмотря на трудности, в ее жизни был светлый момент — встреча с мужем, который ушел на фронт в первые дни войны. Женщина осталась с тремя детьми и больной свекровью. В годы войны голод и холод стали обыденностью, но она не сдавалась.
В 1946 году супруг вернулся с войны. Вместе они прожили 6 лет, но из-за боевых ран он скончался. Шагиде Нуриздановне пришлось одной поднимать семерых детей. Сейчас о бабушке заботится внучка Дания Кабирова.
Сегодня, в свои 107 лет, бабушка окружена заботой и любовью своих детей. У нее 75 внуков, правнуков и праправнуков. Вся жизнь Шагиды Кабировой — это беззаветное служение стране и детям. Близкие говорят, что секрет долголетия бабушки в том, что она умеет любить.