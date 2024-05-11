В Башкирии труженица тыла отметила 107-летие

Труженица тыла из Уфимского района Шагида Кабирова отметила 107-летие. Жительница села Нурлино до сих пор активна и бодра. У бабушки уже 19 внуков, 29 правнуков и 27 праправнуков. Пока супруг сражался с фашистами на войне, победу Шагида Нуриздановна приближала в тылу.

Шагиде Кабировой не было и года, когда она осталась сиротой. Обоих родителей не стало. Братьев и сестёр распределили в детские дома, а маленькую Шагиду на воспитание забрала тётя. С малых лет девочке приходилось много работать.

Помню, что мы всё время хотели есть и спать. Утром идешь на работу, а сама спишь. Но мы работали из последних сил — так нужно было. Шагида Кабирова, труженик тыла

Несмотря на трудности, в ее жизни был светлый момент — встреча с мужем, который ушел на фронт в первые дни войны. Женщина осталась с тремя детьми и больной свекровью. В годы войны голод и холод стали обыденностью, но она не сдавалась.

Во время войны я жила в бане, у меня была корова, я её продала, чтобы купить себе дом. Потом супруг отправился на войну, и после победы он спустя год вернулся. У меня уже всё было. Хоть и с трудом, но я смогла своими силами всё получить. Шагида Кабирова, труженик тыла

В 1946 году супруг вернулся с войны. Вместе они прожили 6 лет, но из-за боевых ран он скончался. Шагиде Нуриздановне пришлось одной поднимать семерых детей. Сейчас о бабушке заботится внучка Дания Кабирова.