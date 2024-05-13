В Башкирии рукодельница открыла свой бизнес благодаря господдержке

В Башкортостане растет число предпринимателей. Сегодня в республике зарегистрированы 139 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Еще больше – 214 тыс. человек – в числе самозанятых. Заниматься своим делом, как говорят многие, стало гораздо комфортнее. В Ишимбае, например, многодетная мать основала собственный бренд, под которым выпускает сувенирную продукцию. Женщине уже не хватает существующих мощностей, и она вновь намерена расширяться.

Это сейчас Ольга Нилова – опытная вышивальщица, которая с легкостью переводит на одежду узоры любой сложности. К своему успеху она шла методом проб и ошибок. Начинать приходилось с нуля. Экономист и банковский работник не имела профильного швейного образования, зато было большое желание развивать свое дело.

Ольга – многодетная мать с четырьмя детьми. Именно в декрете и увлеклась вышивкой. Пять лет назад оформила ИП и обратилась в администрацию за помощью. В качестве поддержки женщине помогли приобрести оборудование, чтобы заниматься производством продукции в больших объемах.

А вот старшая дочь благодаря молодежному гранту приобрела специальный принтер, который также задействовали в мастерской. Дети активно помогают маме создавать уникальные узоры с национальным колоритом.

Изначально Ольга работала на дому, затем сняла офисное помещение, а потом и вовсе и выкупила целый этаж одного из торговых зданий. Вещи для нанесения узоров закупает напрямую у производителей, в числе которых башкирские фабрики. Под собственным брендом предпринимательница объединила других ремесленников, которые через нее реализуют свою продукцию. В этом году женщина хочет подать заявку на грант, чтобы расширить возможности своей мастерской.