В Башкирии начали производить шпагат на зарубежный рынок

В Бураевском районе начали производить шпагат, который нашёл покупателей не только внутри страны, но и за рубежом. Притом что цех по изготовлению запустили в прошлом году. А руководит бизнесом предприниматель, который сам является химиком.

Производственный процесс в цехе идёт круглосуточно. Эти прозрачные полипропиленовые полосы — будущий шпагат. Гранулы плавятся при температуре выше 220 градусов, а затем их скручивают и дают затвердеть. Линия автоматизирована.

В цехе изготавливаются шпагаты двух видов толщины. Продукцию в основном используют в сельском хозяйстве для вязания сена и соломы. Шпагат различной длины выпускается не только для нужд крупных предприятий, но и для малых хозяйств, а также садоводов.

Это единственное в Бураевском районе производство такого рода. Сегодня только в цехе трудятся 8 операторов. Руководитель предприятия Азамат Басыров сам химик по образованию и тонкости каждого этапа производства знает от и до. Цех запустили в прошлом году. Продукция быстро стала востребованной. И не только в России, но и других странах.