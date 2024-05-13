В Башкирии ветеран ВОВ отметил 100-летний юбилей

В селе Иглино организовали персональный парад для Ахметзаки Сакаева. В феврале бравый фронтовик отметил 100-летний юбилей. Однако 9 Мая по состоянию здоровья не смог выйти на улицу. Но праздник пришел к нему сам. Под окнами дома артисты устроили для него концерт — пели песни, исполняли танцы военных лет и читали стихи. За всем происходящим капитан третьего ранга в отставке Ахметзаки Сакаев наблюдал, едва сдерживая слезы.
Ахметзаки Сакаев родился в 1924-м году в Иглинском районе. В начале войны работал учителем начальных классов. В 1942-м он вместе с отцом был призван в ряды Красной Армии. Служить попал в Военно-морской флот. С 1945 года 9 Мая в его семье — главный праздник.