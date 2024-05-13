В Башкирии ветеран ВОВ отметил 100-летний юбилей

В селе Иглино организовали персональный парад для Ахметзаки Сакаева. В феврале бравый фронтовик отметил 100-летний юбилей. Однако 9 Мая по состоянию здоровья не смог выйти на улицу. Но праздник пришел к нему сам. Под окнами дома артисты устроили для него концерт — пели песни, исполняли танцы военных лет и читали стихи. За всем происходящим капитан третьего ранга в отставке Ахметзаки Сакаев наблюдал, едва сдерживая слезы.