В Уфе прошёл фестиваль «450 лет на защите Отечества. Отвага и мужество»

В Уфе прошел исторический фестиваль «450 лет на защите Отечества. Отвага и мужество». Он посвящен памяти воинских частей армии страны, которые были сформированы в Уфе, начиная с 17 века. Спикеры рассказывали о подвигах уфимских и бирских стрельцов, пехотного полка в годы борьбы с Наполеоном и соединений Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание уделили добровольцам подразделений, которые создали в республике для участия в СВО.
Кроме того, эксперты выступили с докладами о проводимых поисковых работах. В частности, с мест боев 170-й и 186-й стрелковых дивизий, которые были сформированы в БАССР и били фашистов в 40-х годах. Со своей работой студентов познакомили и реконструкторы.