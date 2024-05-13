В Уфе прошёл фестиваль «450 лет на защите Отечества. Отвага и мужество»

В Уфе прошел исторический фестиваль «450 лет на защите Отечества. Отвага и мужество». Он посвящен памяти воинских частей армии страны, которые были сформированы в Уфе, начиная с 17 века. Спикеры рассказывали о подвигах уфимских и бирских стрельцов, пехотного полка в годы борьбы с Наполеоном и соединений Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание уделили добровольцам подразделений, которые создали в республике для участия в СВО.