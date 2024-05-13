Гидротехнические сооружения и новые пилотные проекты: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

Пилотные проекты, кадровые изменения и новые дороги. На оперативном совещании Правительства Глава Башкортостана дал ряд поручений на ближайшую неделю. За их исполнение профильные министры будут нести персональную ответственность.
В Зауралье вновь пришла зима. Утром, выйдя из дома, жители Учалинского района увидели такую картину. Для середины мая, мягко говоря, непривычную. Заморозки в Башкортостане повредили 13 тыс. гектаров посевов. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.
Пострадали в основном многолетние травы и ранние яровые культуры. Обследования посевов продолжаются, как и весенне-полевые работы. На сегодня аграрии выполнили план на 43%.
Весенне-полевые работы продолжаются и в Кигинском районе, глава администрации которого получила новую должность в башкирском кабмине. Указом Радия Хабирова Зухра Гордиенко займёт кресло министра туризма и предпринимательства. Кадровые изменения произошли и в российском правительстве, сотрудничество с которым Глава Башкортостана назвал конструктивным и призвал коллег работать в том же русле.
А ситуацией в дорожном хозяйстве главе республики приходится управлять в ручном режиме. Миллиарды рублей выделяются на ремонт так называемых «фонящих» дорог. Но конца пути пока не видно. Прошлогодние работы на трассе Сибай — Акъяр Радий Хабиров назвал «крайне неудачно организованными», ремонт завершен лишь на 70%. Контрольному управлению и Министерству транспорта дано поручение разобраться с ситуацией и на других проблемных участках.
Дороги нужны и для развития инфраструктуры особой экономической зоны «Алга». По поручению Радия Хабирова в текущем году отремонтируют пути, ведущие от федеральной трассы «Уфа-Оренбург» к Ишимбаю. Число инвесторов там растёт, и часть производств планируется разместить в новом технопарке.
Для этого на территории построят 9-этажный административно-деловой центр. Ещё два потенциальных направления расширения особой экономической зоны — площадки на территории городов Агидель и Салават.
На оперативном совещании Глава Башкортостана дал поручение министру природопользования и экологии Ниязу Фазылову проверить состояние гидротехнических сооружений. Объем весеннего половодья в бассейне реки Белой был близок к средним многолетним значениям, а в бассейне реки Урал превышал их. Благодаря оперативному реагированию, в Зауралье удалось избежать чрезвычайных ситуаций.
Также Главе Башкортостана доложили о готовности к проведению Международной книжной ярмарки «Китап-байрам» и работе «Поездов здоровья».
В ходе еженедельного оперативного совещания Радий Хабиров анонсировал два пилотных проекта, которые будут запущены по инициативе регионального МЧС. В одном из районов республики пенсионерам раздадут пожарные извещатели с GPS-модулем, которые в случае возгорания автоматически вызовут экстренную службу и оповестят родственников через смс, а на несанкционированных пляжах появятся мобильные спасательные посты. Если оба этих проекта покажут свою эффективность, то их распространят по всему Башкортостану.