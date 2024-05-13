В Уфу прибыли эксперты Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Они станут участниками IV Центральноазиатской конференции, которая пройдет с 14 по 15 мая. Гостям из регионов России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана провели экскурсию по башкирской столице.
Центр управления республикой — первое, с чем знакомятся эксперты клуба «Валдай» по прибытии в Уфу. Для большинства из 65 гостей из разных стран это первый визит в башкирскую столицу. Уже завтра стартует ежегодная Центральноазиатская конференция. А пока есть время больше узнать о городе, который её принимает.
Память о национальных героях — то, что объединяет всех участников форума. Гости возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратову на Советской площади.
Эксперты клуба «Валдай» обсуждают важнейшие вопросы международных отношений уже в четвертый раз. В конференции примет участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. Уфа была выбрана для этого не случайно: она близка Центральной Азии географически, культурно и экономически.
Тема предстоящей конференции звучит как «Россия и Центральная Азия: развитие и безопасность в меняющихся мировых реалиях». Взаимоотношения этих регионов обсуждают ежегодно. Но каждый раз на форуме поднимают самые актуальные вопросы.
В течение двух дней пройдут две сессии и открытая дискуссия. Эксперты обсудят взаимодействие России со странами Центральной Азии, проблемы экологии и климата, вопросы противодействия экстремизму, развитие торговли и миграционную политику. А в заключительный день конференции гости посетят этнопарк в Иглинском районе.