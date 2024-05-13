В Уфу прибыли эксперты Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Они станут участниками IV Центральноазиатской конференции, которая пройдет с 14 по 15 мая. Гостям из регионов России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана провели экскурсию по башкирской столице.

Центр управления республикой — первое, с чем знакомятся эксперты клуба «Валдай» по прибытии в Уфу. Для большинства из 65 гостей из разных стран это первый визит в башкирскую столицу. Уже завтра стартует ежегодная Центральноазиатская конференция. А пока есть время больше узнать о городе, который её принимает.

Память о национальных героях — то, что объединяет всех участников форума. Гости возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратову на Советской площади.

У вас генерал Шаймуратов, у нас генерал Панфилов, который защищал Москву. Панфиловская дивизия в свое время во Фрунзе тоже формировалась. То есть наши герои, они родные и нашим народам. Поэтому и здесь, и там подвиг огромный, который был совершен во время Великой Отечественной войны, он никогда не померкнет. Муратбек Азымбакиев, заведующий отделом внешней политики администрации Президента Кыргызской Республики

Эксперты клуба «Валдай» обсуждают важнейшие вопросы международных отношений уже в четвертый раз. В конференции примет участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. Уфа была выбрана для этого не случайно: она близка Центральной Азии географически, культурно и экономически.

Уфа встретила нас невероятно гостеприимно, очень интересно. Я вот, например, первый раз в Уфе — раньше как-то не доводилось. И я вижу, что это современный, быстро развивающийся и очень динамичный, перспективный город. Фёдор Лукьянов, научный директор дискуссионного клуба «Валдай»

Тема предстоящей конференции звучит как «Россия и Центральная Азия: развитие и безопасность в меняющихся мировых реалиях». Взаимоотношения этих регионов обсуждают ежегодно. Но каждый раз на форуме поднимают самые актуальные вопросы.