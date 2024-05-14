В Уфе пожарные спасли собаку, охранявшую горящую квартиру

Накануне в Уфе в одном из подъездов многоквартирного дома началось сильное задымление из-за пожара в квартире на первом этаже.

Жители позвонили в пожарную службу. Прибывшим на место огнеборцам пришлось выломать в горящую квартиру дверь, так как никто не открывал.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, когда в одной комнате огонь был потушен, в другой пожарные обнаружили собаку. Пес по кличке Хасбик уже начал задыхаться от гари, но не хотел покидать жилище: его долг – охранять квартиру.

Однако спасатели все же вынесли задыхавшегося пса на воздух.

Больше в пожаре никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.