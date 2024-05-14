«Я сын своей Родины!»: доброволец из Башкирии служит в зоне СВО

Сын Муниры Гафуровны – участник спецоперации на Донбассе. Он находится на передовой с осени 2022 года.

Как рассказала корреспондент издания «Восход» Арина Калимуллина, Мунира и ее супруг вырастили троих сыновей. Жили они в одном из хуторов Ишимбайского района. С детства приучали своих детей к труду и уважению старших.

Сыновья выросли и пришло время принимать серьезные решения. Первым из них стал средний сын – Артур: он подписал контракт с минобороны страны и ушел добровольцем на фронт в зону спецоперации.

Когда Артур уходил, я сказала ему: «Подумай о своём сыне!» На что он ответил: «В первую очередь я о нём и подумал! Я сын своей Родины и буду вас защищать». Минира Гафуровна, мать добровольца СВО

Поначалу Мунира очень переживала за сына. Но однажды ей представилась возможность съездить в штаб к нашим бойцам. Она оставила им необходимые вещи, еще и с сыном удалось повидаться. Спустя время, Артур вернулся домой в отпуск. В родном хуторе его встречали как героя: в клубе подготовили праздничный концерт, пригласили его сослуживцев, пришли даже незнакомые люди.

Сейчас родные стали проще относиться к тому, что Артур – боец из Ишимбайского района с позывным «Бесс» – находится в зоне боевых действий. Недавно его повысили в звании, наградили медалью «За воинскую доблесть» за спасение своих боевых товарищей.

А мы напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.