Служба по контракту: как добровольцам из Башкирии получить 600 тысяч рублей

Повышенные выплаты получат жители Башкирии, других регионов страны, а также иностранцы, которые заключили контракт с Министерством обороны России в период с 1 мая до 31 августа 2024 года. Соответствующий указ подписан Главой республики Радием Хабировым.

Таким образом, каждый из них единовременно получит до 600 тысяч рублей. В эту сумму входят 195 тысяч от минобороны, 205 тысяч от Башкирии. Кроме того, дополнительные выплаты введены в администрациях городов и районов региона.

Так, Уфа доплачивает по 200 тысяч рублей, Стерлитамак – по 150 тысяч. Ежемесячная заплата каждого нового бойца составит от 205 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за особые достижения на передовой. Например, за захват танков Leopard, Abrams, Challenger или пусковой установки HIMARS размер премии – 1 млн рублей.

Рассказываем, кому полагаются указанные суммы:

мужчины до 60 лет (для редких специальностей и исключительных случаев — до 65 лет);

мобилизованные или солдаты срочной службы, решившие стать контрактниками;

пребывающие в запасе (кроме отбывающих наказание в местах лишения свободы);

иностранные граждане, заключившие контракт в пункте отбора Уфы.

При этом указ не распространяется на тех, кто заключил контракт в батальоне имени Минигали Шаймуратова и других подразделениях, которые были сформированы в Башкирии.

Для того, чтобы подписать контракт, необходимо:

обратиться в военный комиссариат и сдать документы (фото 9x12 и четыре штуки 3x4), паспорт, военный билет, свидетельство о рождении, документы об образовании, о браке или его расторжении, документы на детей, ИНН, реквизиты банковской карты (платежная система «МИР» — обязательно);

пройти медосмотр;

пройти собеседование психолога;

заключить контракт в пункте отбора;

получить предписание и отправиться к месту службы.

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

Важно отметить, что Башкирия регулярно отправляет своим бойцам все необходимое, а для членов их семей в республике действует порядка 40 мер поддержки: освобождение от уплаты некоторых налогов, бесплатные путевки в санаторий, квартиры по цене ниже рыночной, бесплатное обучение в колледже для детей и другие.