Радий Хабиров принял участие в открытии конференции дискуссионного клуба «Валдай»

Тема нынешней конференции – «Россия и Центральная Азия: развитие и безопасность в меняющихся мировых реалиях». Гости прилетели в Башкортостан накануне, побывали в Центре управления республикой, возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратову. Уфа выбрана для проведения клуба «Валдай» не случайно: Башкортостан расположен на стыке Европы и Азии, объединяя разные народы, их языки и культуру.