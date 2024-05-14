Ветеран ВОВ и Советско-японской войны из Башкирии рассказал о своем боевом пути

Для ветерана Великой Отечественной войны из Бураевского района Загита Ахтариева, помимо 9 Мая, есть еще одна памятная дата – капитуляция милитаристской Японии. Бок о бок с товарищами он бил пособников фашистской Германии. Несмотря на свои 98, Загит Ахтариев бодр и продолжает вести хозяйство.

Когда фашистская Германия напала, Загиту Ахтариеву было 15 лет. Отец и брат сразу ушли на фронт. Настали голодные времена. Уехал работать шахтером на Кузбасс. Он мечтал быстрее подрасти, чтобы взяли в армию и отправили на фронт.

Загит Рахимьянович служил наводчиком минометной батареи. Весть о начале войны с Японией встретил в Шкотово. Оттуда он с бойцами пешим марш-броском с минометом прошёл 75 км до Владивостока. А затем на катерах уже к берегам Кореи – выбивать японцев. Участвовал в штурмах и освобождении ряда городов. Видел смерть боевых товарищей.