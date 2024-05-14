Съёмочная группа телеканала БСТ показала работу сапёров в ДНР

Без обезвреживания мин и неразорвавшихся снарядов продвижение российских войск было бы невозможным. Сапёры первыми заходят на освобождённые территории, чтобы обезопасить территорию. А затем окапывается пехота и подъезжает военная техника. Как проходят будни тех, кто не имеет права на ошибку, — в следующем материале.

Сапёры двигаются аккуратно, проверяя каждый сантиметр. Здесь любой кусок металла может таить опасность. Работают небольшими группами — по 2–3 человека.

Опасность есть не только на земле, но и в воздухе. Вражеские дроны не дремлют. Поэтому, пока один работает с оборудованием, другие прикрывают товарища. На этом участке обезвреживанием занимаются мобилизованные из нашей республики. Саперы говорят, что голова должна постоянно поворачиваться на 360 градусов. Только так они могут спасти друг другу жизни.

Найденные снаряды саперы уничтожают на месте. Закладывают взрывчатку, а к ней запальный шнур. Он горит со скоростью один сантиметр в секунду. Поэтому отмеряют необходимую длину, чтобы успеть отойти на безопасное расстояние.

Сапёрам также приходится обезвреживать снаряды и мины различной сложности. В каждой ситуации есть своя особенность.