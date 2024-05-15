В башкирском заповеднике «Шульган-Таш» обнаружен редкий жук

В заповеднике «Шульган-Таш» обнаружили сразу несколько жуков, занесенных в Международную Красную книгу. Они называются чернотелки лесные.

Как рассказали сотрудники заповедника, эти насекомые в дикой природе встречаются довольно редко. Чаще их можно заметить именно в заповедных зонах.

Питаются личинки жуков чернотелок личинками гнилых деревьев, а они есть только в нетронутых лесах.

Сам факт того, что в «Шульган-Таше» обнаружили чернотелок, доказывает, что в заповеднике соблюден натуральный экобаланс.