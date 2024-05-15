Сибайские студенты передали в зону СВО антидроновые одеяла

Кроме этих одеял, нашим бойцам отправят спальные мешки и тактические носилки. Все это сшили студенты Сибайского колледжа строительства и сервиса.

Как известно, такие одеяла позволяют маскировать подразделения наших военнослужащих от беспилотников и ночных прицелов. Они обладают высокой прочностью, их можно использовать и как мобильные носилки.

Бойцы СВО с позывными «Аскар» и «Зико» во время встречи с мэром города Сергеем Озерцовым отметили, что труд земляков наши ребята очень ценят там, на передовой. Они оба заключили контракт с Минобороны страны в прошлом году, в момент, когда формировался добровольческий полк «Башкортостан».

В настоящее время оба воина находятся дома: проходят курс реабилитации после ранений.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.