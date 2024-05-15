Стали известны наиболее пожароопасные районы Башкирии

Все они находятся в лесах Зауралья. А именно: Белорецкий и Абзелиловский районы.

Известно, что в марте в республике прошла проверка готовности региона к пожароопасному сезону. Башкирия признана полностью готовой. При этом были определены 186 населенных пунктов с угрозой быстрого распространения огня. Все они требуют особого внимания.

По словам первого заместителя начальника Главного управления министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Башкирии Эдуарда Идрисова, в прошлом сезоне в нашей республике было возбуждено 3 уголовных дела и более 2000 административных дел о неосторожном обращении с огнем.

Он отметил, что нарушителями становятся туристы и рыбаки, а также хозяева участков, сжигающие мусор. Общая сумма наложенных штрафов в прошлом сезоне составила 10 млн рублей.