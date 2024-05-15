В Башкирии желающих служить по контракту в зоне СВО становится все больше

Все желающие могут обратиться в военные комиссариаты региона. В каждом из пунктов отбора есть инструктор, который помогает добровольцам во всех вопросах. В частности, он подскажет порядок прохождения мероприятий отбора, расскажет о денежных выплатах, социальных льготах и гарантиях.
Как рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту Фадис Султанов корреспонденту ИА «Башинформ», в настоящее время поступает гораздо больше звонков, чем с начала спецоперации.
По словам офицера, сейчас в пункт отбора все чаще приходят женщины, чтобы записаться на службу по контракту. В том случае если у них есть медобразование, то их распределяют в подразделения медицинского обеспечения.
Немаловажную, но не первостепенную роль играет и финансовая сторона вопроса, а также социальные гарантии, которые положены военнослужащим. И все же основная мотивация у всех – защита Родины.
Напомним, каждый контрактник единовременно получает от 400 до 600 тысяч рублей: 195 тысяч выделяет Минобороны России, 205 тысяч Башкирия, а также доплаты от администраций городов и районов. К примеру, от Уфы по 200 тысяч рублей, от Стерлитамака — по 150 тысяч.
Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за особые достижения на передовой. Например, за захват танков Leopard, Abrams, Challenger или пусковой установки HIMARS размер премии – 1 млн рублей.
Подписать контракт могут мужчины до 65 лет и женщины до 45 лет. Иностранные граждане также допускаются к службе по контракту.
Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.