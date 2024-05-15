В Башкирии желающих служить по контракту в зоне СВО становится все больше

Все желающие могут обратиться в военные комиссариаты региона. В каждом из пунктов отбора есть инструктор, который помогает добровольцам во всех вопросах. В частности, он подскажет порядок прохождения мероприятий отбора, расскажет о денежных выплатах, социальных льготах и гарантиях.

Как рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту Фадис Султанов корреспонденту ИА «Башинформ», в настоящее время поступает гораздо больше звонков, чем с начала спецоперации.

После прохождения медосмотра по месту воинского учета человек готовит копии паспорта, военного билета, документа об образовании, свидетельство о рождении детей, свидетельство о регистрации брака и других основных документов. Затем в пункте отбора в Уфе на улице Революционной, 156 заполняет анкету, где при наличии указывает боевой или управленческий опыт, технические навыки и так далее. Например, если он учился по профилю машиностроения, то может пойти оператором беспилотника или заниматься восстановлением боевой техники. По результатам профориентационной работы мы даже можем предложить ему более высокую должность, но, конечно, и ответственность там серьезнее. После прохождения всех требуемых процедур и мероприятий предлагаем еще раз взвесить свое решение, обсудить это с родными и близкими. Ведь подписать контракт — очень непростое решение. Фадис Султанов, офицер пункта отбора на военную службу по контракту

По словам офицера, сейчас в пункт отбора все чаще приходят женщины, чтобы записаться на службу по контракту. В том случае если у них есть медобразование, то их распределяют в подразделения медицинского обеспечения.

Немаловажную, но не первостепенную роль играет и финансовая сторона вопроса, а также социальные гарантии, которые положены военнослужащим. И все же основная мотивация у всех – защита Родины.

Сегодня восстанавливается престиж армии, традиции военного института. Служба вновь становится престижной, отношение общества меняется. Да, в непростые 90-е годы был провал, но сейчас, благодаря огромной поддержке государства, вниманию со стороны Президента России и Главы Башкирии Радия Хабирова лично, и правительства в целом вновь пробуждается интерес к военному делу. И республика в этом плане один из самых передовых регионов России. Фадис Султанов, офицер пункта отбора на военную службу по контракту

Напомним, каждый контрактник единовременно получает от 400 до 600 тысяч рублей: 195 тысяч выделяет Минобороны России, 205 тысяч Башкирия, а также доплаты от администраций городов и районов. К примеру, от Уфы по 200 тысяч рублей, от Стерлитамака — по 150 тысяч.

Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за особые достижения на передовой. Например, за захват танков Leopard, Abrams, Challenger или пусковой установки HIMARS размер премии – 1 млн рублей.

Подписать контракт могут мужчины до 65 лет и женщины до 45 лет. Иностранные граждане также допускаются к службе по контракту.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.