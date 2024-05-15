В Уфе проходит второй день IV Центральноазиатской конференции дискуссионного клуба «Валдай»

Участники заседания клуба «Валдай» в Уфе отметили, что уровень организации конференции — лучший за время их проведения. В столице Башкортостана сегодня проходит второй день IV Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай». Это интеллектуальная площадка для оценки международных отношений и вызовов.