В Уфе проходит второй день IV Центральноазиатской конференции дискуссионного клуба «Валдай»

Участники заседания клуба «Валдай» в Уфе отметили, что уровень организации конференции — лучший за время их проведения. В столице Башкортостана сегодня проходит второй день IV Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай». Это интеллектуальная площадка для оценки международных отношений и вызовов.
В Уфу прибыли эксперты из регионов России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Тема нынешней конференции — «Россия и Центральная Азия: развитие и безопасность в меняющихся мировых реалиях». Сегодня участники открытой дискуссии общались в формате вопрос-ответ и делились мнениями по теме конференции.