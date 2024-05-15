На Теплом озере в Уфе зачистили дно к пляжному сезону

Самосвал нашли на дне озера водолазы поисково-спасательного отряда УГЗ города Уфы. Правда, игрушечный. Специалисты приступили к обследованию и очистке дна акватории, где планируется открыть пляжи. Сегодня водолазы проводили работы в зоне отдыха на озере Тёплом.