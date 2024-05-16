В райцентре Башкирии в память о Юрии Шатунове появится целая аллея белых роз

В память о Юрии Шатунове в райцентре Исянгулово в Зианчуринском районе высадят аллею белых роз.

Как известно, лидер группы «Ласковый май» родился в Кумертау, там он провел свое детство, а потом попал в оренбургский детский дом. А в Исянгулово будущий певец отучился несколько лет.

Посадку аллеи запланировали на 2 июня. Также состоятся автопробег и вечерний концерт – будут звучать хиты «Ласкового мая».

Как сообщает телеграм-канал Baymbash, мероприятие проведут при поддержке поклонников артиста, которые приедут из разных регионов страны, а также из стран ближнего зарубежья.

Ожидается, что на концерт придут близкие, родные, друзья детства и одноклассники артиста.