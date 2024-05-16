В Башкирии прошла акция «Посади дерево»

В Ишимбайском районе будет расти больше хвойных деревьев. 8 тысяч молодых саженцев сосны высадили ишимбайцы на поляне Саварат близ деревни Гумерово. Это место – одно из самых живописных в Ишимбайском районе. Оно входит в территорию геопарка «Торатау».

Многие растения и насекомые занесены в Красную книгу. Акцию назвали «Посади дерево» и посвятили Дню Великой Победы. Это далеко не первое начинание, в котором активно принимают участие ишимбайцы. Результатом мероприятия стало лесовосстановление на двух гектарах земли. Как говорят сами участники, для них очень важно сохранить и приумножить уникальную природу родного края.