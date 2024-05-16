В Башкирии супруги развили цветочное дело

Супруги Хасановы из Шаранского района развили цветочное дело. С 500 саженцев обороты выросли до 25 тысяч разных видов растений: петунии, бальзамины, вербена, герань, бархатцы. Хозяева строго соблюдают технологию выращивания, теплицу увлажняют, кусты в период роста прореживают для лучшего развития корневой системы.

Сортообновление проводится с учетом потребностей покупателей. Набрав достаточный опыт в цветочном деле, Хасановы приступили к выращиванию овощей. Под томаты отвели 25 соток, под огурцы – 10 соток. Но цветы у инициатора семейного бизнеса Светланы Хасановой вне конкуренции.