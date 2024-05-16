Съёмочная группа БСТ показала, как бойцы СВО из Башкирии отражают атаки на Кураховском направлении

Мобилизованные из нашей республики помогают взламывать оборону и отражать атаки противника на Кураховском направлении. Речь о тех, без чьей слаженной работы немыслимо продвижение войск. На артиллеристах лежат одни из самых сложных задач. Где всё нужно делать быстро, а главное — точно.
Приказы короткие, исполнение быстрое. Белоснежка и семь гномов. Так в шутку называют свой боевой расчёт сами бойцы. Шесть артиллеристов с водителем, а в центре гаубица Д-30. Зона поражения данного орудия — 15 км. Задачу выполняют в любое время суток.
Прицел, уровень, угломер — всё это нужно знать, как свои пять пальцев. При этом в работе необходимо контролировать еще и небо. Коптеры противника несут угрозу.
Поддержка пехоты и уничтожение укрепрайонов — основная задача данного расчёта. По словам солдат, современный бой в большинстве случаев — это борьба артиллерии и контрбатарейных сил. Противник всеми силами старается уничтожить наши орудия, которые доставляют им много проблем.
Все движения артиллеристов отточены до автоматизма. Бойцы второго полка, на 90% состоящего из мобилизованных из нашей республики, успешно отражают все атаки противника. Всё, говорят, зависит от командной работы.