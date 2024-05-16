Съёмочная группа БСТ показала, как бойцы СВО из Башкирии отражают атаки на Кураховском направлении

Мобилизованные из нашей республики помогают взламывать оборону и отражать атаки противника на Кураховском направлении. Речь о тех, без чьей слаженной работы немыслимо продвижение войск. На артиллеристах лежат одни из самых сложных задач. Где всё нужно делать быстро, а главное — точно.

Приказы короткие, исполнение быстрое. Белоснежка и семь гномов. Так в шутку называют свой боевой расчёт сами бойцы. Шесть артиллеристов с водителем, а в центре гаубица Д-30. Зона поражения данного орудия — 15 км. Задачу выполняют в любое время суток.

Сколько надо, столько стрельнем. Хоть 100 раз скажут. Ну, она нас не подводила. Мы за неё всегда. Снаружи она пусть хоть чем будет облеплена, но самое главное, что внутри и как она работает, прицельное приспособление. позывной «Башкир»

Прицел, уровень, угломер — всё это нужно знать, как свои пять пальцев. При этом в работе необходимо контролировать еще и небо. Коптеры противника несут угрозу.

Не приписываем ничего. Громко тоже не говорим. Мы просто работаем, там уже наша разведка смотрит, и кто нас корректирует — они всё видят. А мы уже потом узнаём — красиво мы отработали или нет. позывной «Акбар»

Поддержка пехоты и уничтожение укрепрайонов — основная задача данного расчёта. По словам солдат, современный бой в большинстве случаев — это борьба артиллерии и контрбатарейных сил. Противник всеми силами старается уничтожить наши орудия, которые доставляют им много проблем.

Противник не кичится использовать запрещенные снаряды, кассетные, со всякими химическими начинками, также шрапнельные снаряды. В прошлом году летом нас активно забрасывали кассетами... Дроны противник очень активно использует. У них оснащение на высоком уровне, все-таки вся Европа поддерживает. позывной «Старый»