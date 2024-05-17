В Башкирии работников птицефабрики обожгло напором кислоты

Несчастный случай произошел 14 мая на предприятии «Турбаслинские бройлеры», где трое работников получили серьезные ожоги. Подробности сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.
Установлено, что бригада занималась устранением технической неисправности насосного оборудования, которое перекачивает уксусную кислоту из двух бочек в систему.
Работники отсоединили шланг от одной из емкостей и в этот момент напор кислоты обрызгал всех троих. Пострадали 65-летний слесарь, 37-летний мойщик и 23-летний бригадир. Все трое с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в ГКБ № 18 Уфы.
Гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая для установления причин и обстоятельств произошедшего, отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Гострудинспекции в РБ