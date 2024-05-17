В Башкирии работников птицефабрики обожгло напором кислоты

Установлено, что бригада занималась устранением технической неисправности насосного оборудования, которое перекачивает уксусную кислоту из двух бочек в систему.

Работники отсоединили шланг от одной из емкостей и в этот момент напор кислоты обрызгал всех троих. Пострадали 65-летний слесарь, 37-летний мойщик и 23-летний бригадир. Все трое с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в ГКБ № 18 Уфы.