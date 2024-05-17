В Уфе за взятку задержан генеральный директор АО «Башкирские электросети»

Сотрудники УФСБ России по Башкирии задержали генерального директора АО «Башкирские электрические сети» Павла Багаева. Он также является действующим депутатом Совета Агидели.

Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Сумма взятки – 1 млн 650 тысяч рублей. Деньги он получал частями наличными либо безналичными переводами.

По предварительной версии правоохранителей, он оказывал судействе в продаже имущества, которое ранее использовалось при возведении атомной электростанции Агидели.