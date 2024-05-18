Депутаты Башкирии ознакомились с работой фабрики ZASPORT

Депутаты Госсобрания республики и руководители региональных ведомств ознакомились с работой швейной фабрики ZASPORT. На днях предприятие в регионе отметило свой первый день рождения. Год назад старт работе фабрики на территории особой экономической зоны «Алга» дал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Компания производит форму для олимпийцев, а также разные виды спортивной одежды. Одно из важных направлений работы фабрики — импортозамещение. Почти половина сырья и фурнитуры, используемой в производстве, производится в России. Компания является партнером башкирских спортсменов.

Школа Олимпийского резерва взаимодействует с фабрикой, и члены сборных команд ко Дню физкультурника получат такие прекрасные, которые мы сегодня демонстрировали, новые комплекты летней спортивной одежды. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Компания имеет свой фирменный магазин в столице, планирует открыть еще один. Кроме того, производственное предприятие заинтересовано в новых сотрудниках. Компании также помог региональный Минтруд в поиске и профессиональной переподготовке швей.