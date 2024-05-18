В Уфе школьникам показали боевые вертолеты

Не только увидеть, но и сесть за штурвал боевого самолёта или вертолёта. Такую возможность сегодня предоставили школьникам, студентам и не только. На площадке лабораторно-испытательного комплекса «Аэропорт» состоялся День авиации и технического творчества Уфимского университета науки и технологий.





На самолётах летали многие, чего нельзя сказать о винтокрылых машинах. А когда речь идёт о боевых вертолётах, то и вовсе увидеть их с такого расстояния — удача. Для кого-то сегодня она оказалась двойной. Разрешили даже сесть за штурвал.

Рядом с многоцелевыми вертолетами МИ-8 и боевые самолеты, которые стоят на вооружении Российской армии. К примеру, этот истребитель МиГ-29 раньше базировался в государственном лётно-испытательном центре Ахтубинска, теперь это достояние лабораторно-испытательного комплекса «Аэропорт».

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик Су-27. Сюда он прибыл в 2011 году своим ходом. То есть приземлился в уфимском аэропорту. Есть у крылатой машины и боевой опыт. Самолёт в августе 2008 года участвовал в грузино-южноосетинском конфликте. Самое интересное, что двигатели здесь уфимского производства.

Возможно, среди юных посетителей сегодняшнего мероприятия — будущие моторостроители ОДК УМПО. День авиации Уфимского университета науки и технологий — это своеобразная профориентационная работа вуза. На мероприятие пригласили школьников, отдельное внимание — кадетским классам с авиационным уклоном.

День авиации Уфимского университета науки и технологий, как и в прошлом году, решили провести на площадке лабораторно-испытательного комплекса «Аэропорт». Только в этот раз, говорят организаторы, желающих увидеть настоящую военную авиатехнику, пообщаться с будущими авиаинженерами было намного больше.