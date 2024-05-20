В Уфимском лимонарии прошла эколого-патриотическая акция

На территории Уфимского лимонария прошла эколого-патриотическая акция. В ней приняли сотрудники компании «Башнефть-Полюс» и самого лимонария. Вместе с членами своих семей они наводили порядок, красили бордюры, спиливали ветки кустарника и старых деревьев, а также помогали высаживать новые саженцы.

Подобная акция прошла уже в третий раз. Ранее были посажены также хвойные деревья и декоративные кустарники. К слову, в лимонарии в честь Дня Победы появилась аллея, посвященная ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Портреты своих героев принесли сами сотрудники лимонария.