В Уфе прошёл девятый фестиваль-конкурс патриотической песни «Боевая высота»

Основная задача на сегодня – воспитать настоящих защитников и патриотов, какими были наши отцы и деды, защищавшие нашу страну в годы Великой Отечественной войны, а также в Афганистане, в Чечне, в Сирии. И сегодня наши ребята защищают страну, принимая участие в СВО. И наши дети должны знать.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан