В Уфе прошёл девятый фестиваль-конкурс патриотической песни «Боевая высота»

В Уфе в девятый раз состоялся республиканский фестиваль-конкурс авторской патриотической песни «Боевая высота». Мероприятие прошло в пространстве «Арт-Квадрат». Конкурс завершился гала-концертом с выступлениями солистов и коллективов из разных уголков страны.
Также в рамках фестиваля были организованы интерактивные площадки с ретро-техникой, музейными экспонатами, мастер-классами, полевой кухней. Важной частью мероприятия стало чествование семей погибших защитников Отечества. Проект реализуется с 2014 года по инициативе ветеранских организаций и поддержке органов культуры республики.