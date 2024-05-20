В Уфе прошёл девятый фестиваль-конкурс патриотической песни «Боевая высота»

В Уфе в девятый раз состоялся республиканский фестиваль-конкурс авторской патриотической песни «Боевая высота». Мероприятие прошло в пространстве «Арт-Квадрат». Конкурс завершился гала-концертом с выступлениями солистов и коллективов из разных уголков страны.

Также в рамках фестиваля были организованы интерактивные площадки с ретро-техникой, музейными экспонатами, мастер-классами, полевой кухней. Важной частью мероприятия стало чествование семей погибших защитников Отечества. Проект реализуется с 2014 года по инициативе ветеранских организаций и поддержке органов культуры республики.

Основная задача на сегодня – воспитать настоящих защитников и патриотов, какими были наши отцы и деды, защищавшие нашу страну в годы Великой Отечественной войны, а также в Афганистане, в Чечне, в Сирии. И сегодня наши ребята защищают страну, принимая участие в СВО. И наши дети должны знать.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
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